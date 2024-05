Ibovespa sobe com apoio de blue chips e balanços no radar

- PETROBRAS PN valorizava-se 0,6%, endossada pelo avanço dos preços do petróleo no exterior antes da divulgação do resultado do primeiro trimestre, após o fechamento do mercado.

- BTG PACTUAL UNIT subia 2,74%, após mostrar mais cedo lucro líquido ajustado do primeiro trimestre de 2,89 bilhões de reais ante 2,26 bilhões de reais um ano antes, enquanto a rentabilidade sobre patrimônio medida pelo ROAE aumentou para 22,8%. "Os resultados do BTG mostraram resiliência mais uma vez, entregando bons resultados, com resultado final um pouco acima da nossa estimativa", afirmaram analistas do Safra.

- ITAÚ UNIBANCO PN tinha elevação de 1,07%, enquanto BRADESCO PN ganhava 0,45%.

- AZUL PN avançava 2,18%, tendo como pano de fundo o resultado do primeiro trimestre do ano divulgado antes da abertura nesta segunda-feira, com prejuízo líquido ajustado de 324,2 milhões de reais, queda de 55,4% sobre o resultado negativo de um ano antes. A receita líquida somou 4,7 bilhão de reais, avanço de 4,5% sobre um ano antes. Analistas do Bradesco BBI avaliaram que a companhia aérea teve forte desempenho operacional.

- YDUQS ON desabava 10,06%, em meio à análise do resultado do primeiro trimestre divulgado no final da sexta-feira com lucro líquido ajustado de 173 milhões de reais, alta de 11,2% ano a ano. O grupo de educação teve receita líquida consolidada de 1,46 bilhão de reais, avanço de 11,5%. Analistas do Santander destacaram como pontos negativos o volume "decepcionante" para o segmento presencial e a deterioração das provisões para devedores duvidosos. Do lado positivo, apontaram que o segmento premium continua forte e os preços para os alunos de nível superior aumentaram acima da inflação em todos os segmentos.

- ENERGISA UNIT cedia 0,38%, após divulgar na sexta-feira que a sua controlada Energisa Distribuição de Gás (EDG) celebrou contrato para compra de 100% das ações ordinárias da Infra Gás, com um valor de investimento de cerca de 890 milhões de reais.