Stone&Co tem salto de 90% no lucro ajustado do 1º tri com mais pagamentos processados

(Reuters) - A StoneCo anunciou nesta segunda-feira um salto de 90% em seu lucro ajustado do primeiro trimestre, impulsionado por um aumento em seus pagamentos processados.

A empresa registrou um lucro líquido ajustado de 450,4 milhões de reais nos três meses encerrados em março, contra estimativa de analistas de lucro de 462,43 milhões de reais, segundo dados da LSEG.

A receita do trimestre cresceu 13,8% em comparação com o ano anterior, para 3,08 bilhões de reais, com as receitas de serviços financeiros chegando a 2,71 bilhões de reais.