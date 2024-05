Vice-chair do Fed destaca desafios na área de comunicação

A opinião de Jefferson sobre a comunicação do banco central ocorre em um momento em que os banqueiros centrais tentam determinar se a inflação resistente observada no início do ano prejudicará sua capacidade de cumprir as previsões de três cortes na taxa de juros para este ano.

As projeções trimestrais do Fed - as próximas serão apresentadas na reunião de junho Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) - não são uma previsão oficial, mas apenas um resumo das opiniões das autoridades. Entretanto, muitos nos mercados as veem como uma visão interna, e autoridades do Fed são rotineiramente solicitados a comentar sobre essas previsões.

Ao mesmo tempo, as autoridades do Fed são palestrantes frequentes e essas oportunidades de falar, que em alguns dias podem ter vários opinando sobre as perspectivas, podem fazer com que os participantes do mercado tenham dificuldades para encontrar uma visão coerente sobre o que os banqueiros centrais acreditam que está por vir.