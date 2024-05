Ações europeias fecham em máxima recorde; Delivery Hero dispara

Por Ankika Biswas e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias fecharam em máxima recorde nesta terça-feira, com o Delivery Hero marcando o maior salto já registrado com a venda de seu negócio foodpanda de Taiwan, enquanto as perspectivas em relação às taxas de juros também permaneceram em aberto.

O índice pan-europeu STOXX 600 subiu 0,18%, com o setor automobilístico liderando os ganhos setoriais com um aumento de 1,4%.