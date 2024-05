Cofundador da OpenAI Ilya Sutskever deixa empresa criadora do ChatGPT

Jakub Pachocki será o novo cientista-chefe da empresa, disse a empresa em seu blog.

Pachocki já atuou como diretor de pesquisa da OpenAI e liderou o desenvolvimento do GPT-4 e do OpenAI Five.

"Depois de quase uma década, tomei a decisão de deixar a OpenAI", disse Sutskever em uma publicação no X.

Sutskever afirmou que está trabalhando em um novo projeto "que é muito significativo para mim, sobre o qual compartilharei detalhes no momento certo".

Sutskever desempenhou um papel importante na dramática demissão e recontratação de Altman em novembro do ano passado. Na época, Sutskever estava no conselho da OpenAI e ajudou a orquestrar a demissão de Altman. Mas dias depois, ele reverteu o rumo, assinando uma carta dos funcionários exigindo o retorno de Altman e expressando arrependimento por sua "participação nas ações do conselho".

Após o retorno de Altman, Sutskever foi removido do conselho e sua posição na empresa ficou incerta.