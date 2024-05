Demanda por título público atrelado à inflação cai e dificulta gestão da dívida pelo Tesouro

O Tesouro busca no longo prazo aumentar a participação de NTN-Bs e títulos prefixados na dívida porque o custo associado a esses papeis é mais previsível e envolve menos riscos do que o associado aos títulos que flutuam com a Selic ou com o câmbio, que podem variar bruscamente devido a choques macroeconômicos.

Profissionais do mercado ouvidos pela Reuters afirmaram que as dificuldades do Tesouro em negociar NTN-Bs nos leilões semanais estão ligadas principalmente à concorrência exercida pelos títulos ofertados no mercado secundário e pelas emissões de debêntures indexadas ao IPCA neste primeiro semestre do ano.

Nas últimas semanas, o avanço dos rendimentos das Treasuries norte-americanas, ponderaram os profissionais, levou à abertura da curva de juros também no Brasil, com consequente redução dos preços dos papeis. A reação de parte do mercado foi vender NTN-Bs para limitar os prejuízos. Em muitos casos, fundos foram obrigados a negociar títulos no mercado secundário por conta de mecanismos de "stop loss" (parada de perdas), que preveem parâmetros automáticos de venda ou compra para amenizar riscos.

“O que temos visto é que há um fluxo vendedor bem relevante. Fundos institucionais estão desmontando posições e vendendo NTN-Bs no secundário, o que acaba levando a uma concorrência com o leilão do Tesouro”, comentou Rafael Sueishi, head de renda fixa da Manchester Investimentos.

O estrategista-chefe da Warren Rena, Sérgio Goldenstein, pontuou que a abertura da curva de juros no Brasil de fato gerou perdas para alguns participantes, que foram obrigados a vender NTN-Bs no mercado secundário.

“Vemos tanto vendas no mercado secundário quanto menor apetite para aquisições de NTN-Bs no mercado primário”, afirmou Goldenstein.