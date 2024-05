Diretoria do BC foi unânime em defender política monetária mais contracionista, apesar de divisão nos votos

Por Bernardo Caram

BRASÍLIA (Reuters) -Todos os diretores do Banco Central defenderam uma política monetária mais contracionista, cautelosa e sem indicação futura sobre os juros, mostrou a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) da autarquia, apesar da divisão no colegiado sobre a intensidade do corte na Selic este mês.

No documento divulgado nesta terça-feira, o BC ainda afirmou que a tragédia provocada pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul, além dos seus impactos humanitários, "também terá desdobramentos econômicos e o Comitê seguirá acompanhando".