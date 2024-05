Governo quer ampliação de US$50 bi no limite de emissões externas para referenciar mercado, diz Ceron

BRASÍLIA (Reuters) -O governo federal pediu ao Senado uma ampliação de 50 bilhões de dólares no limite para emissões de títulos públicos no exterior, disse nesta terça-feira o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, argumentando que a medida é importante para dar referência às emissões do setor privado.

Em audiência pública no Senado, Ceron argumentou que essa ampliação de limite deverá ser consumida nos próximos 10 a 15 anos.

Uma solicitação enviada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Senado em março pede a ampliação para 125 bilhões de dólares, dos atuais 75 bilhões de dólares, do limite máximo de emissão de títulos de dívida pública no exterior.