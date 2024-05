Ibovespa fecha em alta em dia cheio de balanços e ata do Copom

Em Wall Street, o S&P 500 fechou com variação positiva de 0,48%, enquanto o rendimento do título de 10 anos do Tesouro dos EUA marcava 4,4492% no final do dia, de 4,481% na véspera.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN recuou 1,8% após a petrolífera divulgar queda de 37,9% no lucro líquido do primeiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano anterior, para 23,7 bilhões de reais, frustrando as expectativas do mercado e ainda reportando dividendos menores do que o esperado. Executivos da companhia afirmaram que a política de preços da estatal para o diesel tem sido exitosa em evitar repassar volatilidades do mercado externo ao interno e permite ainda que a companhia continue lucrando.

- HAPVIDA ON disparou 10,42%, reagindo ao resultado do primeiro trimestre, com salto no lucro líquido ajustado para 506,8 milhões de reais, de lucro de 33,1 milhões no mesmo período no ano anterior. O resultado veio acima do esperado por analistas. O CFO da companhia de saúde ainda afirmou que Hapvida chegará ao final de 2024 com um patamar de alavancagem "bastante confortável".

- NATURA&CO ON caiu 9,43%, com o balanço do primeiro trimestre mostrando um salto no prejuízo líquido consolidado, que chegou a 935 milhões de reais ante resultado negativo de 652 milhões que havia sofrido um ano antes. O Ebitda caiu 9% e a receita líquida recuou 6%. Nem a sinalização da empresa de que espera resultado positivo nos próximos trimestres após efeitos não recorrentes amenizou as vendas, com o CFO afirmando que custos "transformacionais" da companhia devem continuar elevados neste ano.

- EMBRAER ON valorizou-se 7,65%, ajudando o encerramento positivo do Ibovespa.