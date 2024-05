Nubank tem lucro líquido de US$378,8 mi no 1º tri

(Reuters) - O Nubank apurou lucro líquido de 378,8 milhões de dólares no primeiro trimestre, superior ao lucro de 141,8 milhões de dólares registrado no mesmo período do ano passado, conforme balanço divulgado nesta terça-feira.

O lucro líquido ajustado do trimestre somou 442,7 milhões de dólares, versus lucro líquido ajustado de 182,4 milhões de dólares nos primeiros três meses de 2023.

Analistas esperavam, em média, lucro líquido de 404,8 milhões de dólares, segundo projeções compiladas pela LSEG.