Número de mortos no RS sobe para 148; Guaíba pode atingir novo nível recorde

Os portos de Porto Alegre e Pelotas ainda estavam com as atividades paralisadas, enquanto o porto de Rio Grande funcionava normalmente.

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) apontou nesta terça-feira alguns impactos negativos preliminares das fortes chuvas no Rio Grande do Sul para a produção total de grãos e oleaginosas do país, com perdas no arroz e menor produtividade da soja.

A safra de soja gaúcha foi estimada em 21,4 milhões de toneladas, versus 21,9 milhões de toneladas no levantamento anterior, com a previsão atual ficando abaixo da apontada por alguns analistas privados, que já veem redução de até 3 milhões de toneladas no Rio Grande do Sul.

No caso do arroz, a Conab afirmou que os prejuízos no Estado ainda estão sendo mensurados, mas que pelo menos 8% da área gaúcha para a cultura registrará perdas devido às volumosas chuvas.

(Por Fernando Cardoso, em São Paulo)