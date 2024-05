Redução da inflação na zona do euro cria espaço para cortes nos juros do BCE, diz Knot

AMSTERDÃ (Reuters) - As pressões sobre os preços da zona do euro continuam diminuindo, fornecendo às autoridades do Banco Central Europeu maior confiança de que a inflação voltará a sua meta no próximo ano, disse nesta terça-feira o presidente do banco central holandês, Klaas Knot.

O BCE tem indicado que deve começar a cortar os juros no próximo mês, mas o caminho mais adiante permanece aberto, especialmente porque o Federal Reserve agora parece mais incerto sobre o início de seu próprio ciclo de cortes.

Knot disse em uma conferência que será apropriado para o BCE começar a remover algumas restrições monetárias se o crescimento e a evolução dos preços continuarem em sua trajetória atual.