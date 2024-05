Sony prevê lucro maior com demanda por sensores de imagem

A Sony, um dos principais fornecedores de sensores de imagem para smartphones, disse que a divisão de chips deve ter aumento de 40% no lucro operacional devido a crescimento de vendas e à redução de custos.

Na unidade de videogames, espera-se que as receitas caiam com o PlayStation 5 em seu quarto ano, mas a Sony disse que o engajamento do usuário e o controle de custos podem impulsionar a lucratividade futura do negócio.

A empresa previu que as vendas do PlayStation 5 cairão para 18 milhões de unidades em relação às 20,8 milhões do ano passado, o que ficou um pouco abaixo da meta revisada de 21 milhões.

No entanto, a previsão é de que o lucro cresça 7%, já que as vendas mais baixas significarão menor prejuízo com a venda do console e expectativa de maior receita com o serviço de assinatura de jogos PlayStation Plus.

Os investidores têm estado um tanto cautelosos quanto às perspectivas para a divisão de jogos, que responde por cerca de um quarto do lucro geral da Sony, já que o setor está passando por uma desaceleração.

Em fevereiro, a Sony anunciou demissão de 900 funcionários da unidade de games e fechará um estúdio em Londres. A rival Microsoft anunciou na semana passada decisão de fechar estúdios, incluindo a Tango Gameworks, com sede em Tóquio, nas últimas medidas de corte de custos.