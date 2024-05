Walmart demitirá centenas de funcionários e realocará outros, diz fonte

Em reunião com funcionários na segunda-feira, os trabalhadores remotos receberam um prazo até 1º de julho para decidirem sobre a realocação ou demissão com indenização, de acordo com a fonte.

Aqueles que optarem por sair da empresa receberão duas semanas de pagamento por cada ano trabalhado no Walmart como indenização, disse a fonte.

O Walmart deve divulgar resultados de primeiro trimestre na quinta-feira. A companhia empregava cerca de 2,1 milhões de trabalhadores em 31 de janeiro, a maioria deles funcionários de lojas e depósitos.

A empresa não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

"Isso provavelmente é apenas parte de um impulso mais amplo em direção à eficiência operacional. A exigência de que os trabalhadores remotos se apresentem no escritório é uma forma de fazer com que as pessoas se demitam em vez de fazer uma demissão", disse Brian Jacobsen, economista-chefe da Annex Wealth Management, que detém ações do Walmart em fundos mútuos e ETFs que administra.

"Dar às pessoas a opção de se mudarem para um centro não é uma grande escolha. É mais uma escolha de se demitir ou não", acrescentou Jacobsen.