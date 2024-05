Petrobras chega a perder quase R$50 bi em valor de mercado após anúncio de troca de CEO

Na mínima, as PNs chegaram a 37,5 reais e as ONs, a 38,82 reais, equivalente a uma perda de 49,5 bilhões de reais em valor de mercado.

Para analistas do Goldman Sachs, a notícia é negativa.

"Com base em nossas conversas com investidores, acreditamos que o mercado viu o sr. Prates como um bom conciliador entre os interesses dos investidores e do governo. Além disso, acreditamos que o anúncio poderá reacender preocupações relativamente a uma potencial intervenção política nas operações da empresa", afirmaram Bruno Amorim e equipe.

Em relatório a clientes, eles citaram que o comando da Petrobras mudou diversas vezes no passado após desentendimentos entre a administração da empresa e o governo, levando à fraqueza das ações nos dias seguintes aos eventos. No entanto, notaram, as cotações se recuperaram, com fundamentos sólidos e uma melhor governança como resultado das mudanças iniciadas em 2016.

"Finalmente, acreditamos que será importante que os investidores monitorem se algum aspecto da governança será alterado após o anúncio. As leis atuais e os estatutos da Petrobras em vigor tornariam um desafio para uma nova administração alterar significativamente a alocação de capital e as políticas de preços de combustíveis."

O anúncio da mudança no comando da Petrobras aconteceu um dia após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre da empresa, cujo lucro caiu 38% na comparação anual, para 23,7 bilhões de reais. Antes, no entanto, já havia no governo descontentamento com os rumos da companhia e com a própria gestão de Prates.