BC da China mantém taxa de juros de instrumento de empréstimo de médio prazo

XANGAI/CINGAPURA (Reuters) - O banco central da China deixou uma importante taxa básica de juros inalterada ao rolar os empréstimos do instrumento de empréstimod de médio prazo (MLF) nesta quarta-feira, em linha com as expectativas do mercado.

A decisão mostra o foco do banco central em manter a estabilidade da moeda, dizem os analistas, mesmo com uma contração inesperada do crédito em abril, o que reforça a necessidade de mais estímulos para sustentar a segunda maior economia do mundo.

O Banco do Povo China disse que estava mantendo em 2,50% a taxa sobre 125 bilhões de iuanes (17,28 bilhões de dólares) em empréstimos MLF de um ano para algumas instituições financeiras.