Clarice? Coppetti é cotada para assumir presidência da Petrobras interinamente, dizem fontes

Na véspera, Prates pediu para deixar a companhia, de acordo um comunicado da estatal, derrubando os papéis da petroleira na bolsa, em meio a riscos para a governança citados por analistas.

Às 10h45, as preferenciais caíam 7,6%, a 37,78 reais, enquanto as ordinárias perdiam 9%, a cerca de 39 reais, capitaneando as perdas do Ibovespa, que cedia 0,9%.

(Por Marta Nogueira e Rodrigo Viga Gaier)