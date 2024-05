Dólar tem leve alta com "efeito Petrobras" se sobrepondo a dados favoráveis dos EUA

Às 17h04, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,17%, a 5,1415 reais na venda.

No início da sessão, o dólar à vista passou por forte pressão de alta, repercutindo as notícias, da véspera, sobre a demissão de Jean Paul Prates do comando da Petrobras. No geral, a avaliação foi de que a saída de Prates representa uma ingerência política sobre a estatal, o que é malvisto pelo mercado.

Neste cenário, o dólar à vista marcou a cotação máxima de 5,1711 reais (+0,80%) às 9h01.

“O mercado sempre se estressa em algum grau com qualquer tipo de possibilidade de intervenção do governo na economia. Então tivemos uma movimentação mais forte no dólar (ante o real), ainda que o DXY (índice do dólar) não estivesse tão forte no exterior”, comentou Matheus Massote, especialista em câmbio da One Investimentos.

A pressão de alta trazida pela Petrobras, no entanto, foi em parte compensada pelos dados de inflação divulgados nos EUA.

Às 9h30, o Departamento do Trabalho informou que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,3% em abril, depois de avançar 0,4% em março e fevereiro. Nos 12 meses até abril, o índice teve alta de 3,4%, ante 3,5% em março. Economistas consultados pela Reuters previam alta de 0,4% no mês e de 3,4% no comparativo anual.