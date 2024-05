FMI autoriza uso de ativos de reserva para aquisição de instrumentos híbridos de bancos multilaterais

Isso ocorre em um momento em que o FMI e outras instituições financeiras internacionais estão sob pressão para aumentar os recursos disponíveis para ajudar países em desenvolvimento e mercados emergentes a enfrentar os crescentes desafios globais, como as mudanças climáticas e a insegurança alimentar.

A diretoria do FMI estabeleceu um limite cumulativo de 20 bilhões de dólares para esse uso de DES a fim de lidar com possíveis riscos de liquidez, e disse que revisará o novo uso em dois anos, ou quando as contribuições dos membros ultrapassarem 13,2 bilhões de dólares, o que ocorrer primeiro.

Os membros já podem usar seus DES -- que são alocados aos membros do Fundo na proporção de suas cotas -- para liquidar obrigações, empréstimos, promessas a outros instrumentos do FMI, como o Fundo para Redução da Pobreza e Crescimento, além de transferências como garantia de obrigações financeiras, swaps, operações a termo e doações.

A nova decisão da diretoria significa que os membros do FMI podem canalizar seus DES a uma lista aprovada de 20 instituições, incluindo o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e outros "detentores prescritos" que os utilizariam para emitir instrumentos de capital híbrido, e assim se capitalizarem.