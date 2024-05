Ibovespa fecha em queda com Petrobras ofuscando dados dos EUA

DESTAQUES

- PETROBRAS PN caiu 6,04%, após Jean Paul Prates deixar a estatal após decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que deixou investidores preocupados sobre maior ingerência política na empresa. No pior momento, a Petrobras chegou a perder quase 50 bilhões de reais em valor de mercado. O governo informou que vai indicar para a posição a ex-diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) Magda Chambriard. O conselho de administração nomeou Clarice Coppetti como presidente interina.

- JBS ON disparou 8,11%, após a maior processadora de carnes do mundo reportar lucro líquido de 1,646 bilhão de reais no primeiro trimestre, revertendo prejuízo do mesmo período do ano passado, com melhorias na maior parte dos negócios, enquanto o segmento bovinos nos EUA ainda enfrenta desafios. Executivos da companhia também afirmaram que a JBS continuará a entregar desalavancagem, assim como esperar maior Ebitda e geração de caixa já no segundo trimestre.

- EMBRAER ON fechou em alta de 5,64%, mais uma vez entre as maiores altas. Em relatório com data de terça-feira, analistas do BTG Pactual citaram reportagens sobre uma nova companhia aérea, potencialmente a Zoom!, prestes a ser lançada nos EUA com aviões da fabricante brasileira. "Embora seja muito cedo para dizer se a Zoom! se tornará uma grande cliente da Embraer - nem está claro se são jatos novos ou usados, a decisão de lançar a nova companhia aérea com jatos da Embraer mostra o forte aceitação da família E1 nos EUA", destacaram.

- ENEVA ON subiu 0,96%, tendo no radar o balanço do primeiro trimestre, com Ebitda de 1,09 bilhão de reais, recuo de 6,8% no comparativo anual. A Eneva ressaltou que o Ebitda do primeiro trimestre do ano passado foi impulsionado pelo impacto da marcação a mercado dos contratos de energia do segmento de comercialização. Excluindo esses efeitos, o Ebitda teria apresentado crescimento de 13,1% na comparação anual.

- VALE ON cedeu 0,29%, distante da mínima do dia, marcado pela queda dos preços futuros do minério de ferro na China, afetados pelas expectativas de retração sazonal da demanda no principal mercado consumidor do minério e pelo aumento das tarifas dos EUA sobre alguns produtos chineses. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com queda de 1,55%, a 858 iuanes (118,78 dólares) a tonelada.