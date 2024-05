IMC reduz prejuízo no 1º tri, mas tem receita afetada por operação nos EUA

As vendas mesmas lojas da dona da rede Frango Assado e operadora das redes de fastfood KFC e Pizza Hut no Brasil e Margaritaville nos EUA aumentaram apenas 2,1%, excluindo os postos de combustíveis. A margem bruta ficou estável em 28,6%.

De acordo com o presidente-executivo da IMC, Alexandre Santoro, o primeiro trimestre tende a ser o menos relevante para a operação, mas ainda assim o resultado ficou aquém do esperado, afetado principalmente pela operação nos EUA.

O clima mais frio no mês de janeiro, período de inverno no hemisfério norte, resultou no fechamento temporário de restaurantes e na redução do fluxo de clientes nas lojas.

A IMC também observou, ao final de 2023, uma concentração atípica de aberturas de novos restaurantes nas operações no Brasil, o que acabou impactando a performance destas lojas recém-inauguradas.

"Não foi o que tínhamos planejado, mas a história não muda para o ano", afirmou o CEO à Reuters, ressaltando que, após três anos de reorganização, a IMC entra em 2024 como uma empresa bastante sólida, que pode voltar a acelerar o crescimento.

Ao final de março, a IMC tinha 569 lojas, entre próprias e franquias, localizadas no Brasil e nos EUA, de 576 no final de 2023 e 529 um ano antes.