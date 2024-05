Leite reitera pedido por perdão de parcelas da dívida do RS; destaca perda de arrecadação com tragédia

(Reuters) - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, reiterou nesta quarta-feira o pedido ao governo federal para que perdoe parte da dívida do Estado com a União devido à tragédia climática que atingiu o local.

Em cerimônia ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para anúncio de novas medidas do governo federal para o Rio Grande do Sul, Leite disse que é preciso colocar "no radar" que o Estado terá perda de arrecadação com a tragédia.

Leite disse que o Estado vai precisar de apoio de recursos para compensar a perda arrecadatória e conseguir transformar a suspensão da dívida em investimentos para a reconstrução.