Lula cria secretaria para apoiar reconstrução do RS e nomeia Pimenta para liderar o órgão

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quarta-feira a criação de uma secretária extraordinária para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, nomeando o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta, para liderar o órgão com status de ministério e coordenar os trabalhos do governo federal no Estado.

O anúncio foi feito em evento de anúncio de medidas ao Rio Grande do Sul, na cidade gaúcha de São Leopoldo. Pimenta também é deputado federal pelo Estado, mas está licenciado do cargo desde que assumiu sua posição no Palácio do Planalto.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, indicou nesta quarta-feira que os sobreviventes das enchentes no Rio Grande do Sul que perderam pertences devido ao desastre climático receberão 5.100 reais da Caixa Econômica via pix.