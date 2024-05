Marfrig reverte prejuízo e lucra no 1º tri, vê preço do gado ainda em alta nos EUA

"Esperamos ver redução de utilização de capacidade na indústria (de carne bovina norte-americana) com o ciclo apertando mais", acrescentou. "A oferta (de gado) vai chegar a um mínimo em 2027 e vamos ver o maior preço do gado", disse Klein.

RIO GRANDE DO SUL

O presidente-executivo da Marfrig para América do Sul, Rui Mendonça, afirmou que a tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul não teve impactos diretos significativos sobre as operações da empresa no Estado.

Mendonça disse que a empresa tem quatro fábricas no sul e no oeste do Estado, que sofreram menos impactos de inundações que a região metropolitana de Porto Alegre, por exemplo. Além disso, o principal porto usado pela companhia para exportações, o de Rio Grande segue aberto e com caminhos logísticos até ele liberados, afirmou.

"Não tivemos maiores transtornos...O maior problema é que impactou profundamente a população do Estado", disse Mendonça, acrescentando que o Rio Grande do Sul representa menos de 5% do faturamento da Marfrig na América do Sul.

Questionado sobre os preços do gado no Estado, Mendonça afirmou que desde o início da tragédia "não sofreram nenhum efeito. Os preços continuam nos mesmos patamares".