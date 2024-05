Prates diz que deixa Petrobras em condição melhor do que recebeu empresa

Prates deixou a sede da empresa pouco depois do fim da reunião do conselho de administração que sacramentou sua saída. O ex-presidente, visivelmente abalado, disse que não tem planos para o futuro.

Ex-senador, ele é filiado ao PT e abriu mão da candidatura ao governo do Estado do Rio Grande do Norte em 2022 para atuar, a pedido de Lula, na campanha do petista à Presidência naquele ano.

Ao ser questionado se permaneceria no PT após a decepção pela demissão, Prates disse apenas que não vai tomar qualquer decisão agora.

"Tomaram essa decisão (demissão), agora vou pensar“ afirmou. “Não sei os planos agora, tenho que trabalhar por que não sou rico nem fiquei rico“.

A mudança na Petrobras ocorreu após Prates ter ficado ameaçado de demissão em algumas oportunidades, na mais recente delas depois de um embate público com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sobre os dividendos extraordinários.

Prates também sofreu críticas e pressões públicas para que a Petrobras investisse mais em gás natural e acelerasse investimentos de interesse do governo, como o setor de fertilizantes e indústria naval.