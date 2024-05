S&P 500 e Nasdaq atingem recordes intradiários após dados de inflação

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta quarta-feira, com o Nasdaq e o S&P 500 atingindo recordes intradiários de alta depois que os preços ao consumidor aumentaram menos do que o esperado em abril, apoiando as apostas do mercado de um corte na taxa de juros em setembro.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,14% na abertura, para 39.615,10 pontos. O S&P 500 abriu em alta de 0,32%, a 5.263,26 pontos, enquanto o Nasdaq Composite ganhava 0,54%, para 16.601,14 pontos.

(Reportagem de Bansari Mayur Kamdar em Bengaluru)