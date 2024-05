S&P e Nasdaq atingem máximas recordes após dados de inflação alimentarem apostas de cortes de juros

Por Bansari Mayur Kamdar e Shristi Achar A

(Reuters) - Os índices acionários S&P 500 e Nasdaq atingiram máximas recordes no início do pregão desta quarta-feira depois que um aumento menor do que o esperado em um indicador de inflação reforçou as expectativas de cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve este ano.

O Dow Jones estava prestes a ultrapassar a marca de 40.000 pontos pela primeira vez e os outros dois principais índices superaram os picos históricos atingidos em março depois que os dados dos preços ao consumidor dos EUA de abril levaram os operadores a aumentar ligeiramente as apostas de que o Fed cortará sua taxa de juros em setembro e novamente em dezembro.