ANTT aprova publicação de edital para 4ª tentativa de leilão da BR-381/MG

Esta será a quarta tentativa de leiloar o trecho, com leilões anteriores ocorrendo em 2021 e 2022. A última vez que a rodovia foi colocada em disputa, em novembro do ano passado, o certame não recebeu qualquer proposta.

O contrato permanece sendo de 30 anos de concessão e as obrigações incluídas no leilão de agosto envolvem mais de 106 quilômetros de duplicação de novos trechos e implantação de quase 83 quilômetros de faixas adicionais, informou a ANTT.

Segundo o governo, a nova proposta de concessão da BR-381/MG "passou por uma revisão abrangente". Entre as alterações está a ampliação de capacidade e melhorias entre os quilômetros 427 e 458,4 (Lotes 8A e 8B), que foram excluídas da nova versão do projeto de concessão e "serão executadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)", afirmou a ANTT. O edital dessas obras já foi lançado pelo Ministério dos Transportes no último dia 8.

"Esse era um grande desafio: desapropriar as famílias lindeiras às rodovias e realocá-las... Com a mudança, o poder público irá executar, removendo um grande ônus de valores que não eram financiáveis, conforme apontado pelo mercado", disse diretor-relator do projeto na ANTT, Guilherme Sampaio.

Vencerá o leilão o grupo que oferecer o maior desconto de pedágio.

"Acreditamos que o leilão será um sucesso", disse o diretor-geral da ANTT, Rafael Vitale.