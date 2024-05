Dólar recua com esperanças de cortes de juros nos EUA e salto do minério de ferro

O mercado voltou a apostar em dois cortes de juros de 0,25 ponto percentual pelo Federal Reserve este ano, com os operadores vendo uma chance de 72,6% de que o primeiro seja realizado em setembro, de acordo com a ferramenta CME FedWatch.

Num geral, quanto mais o Federal Reserve cortar os juros e quanto menos o BC afrouxar a política monetária local, melhor para o real. Isso porque, quanto maior o diferencial de juros entre Brasil e EUA, mais interessante fica a moeda doméstica para uso em estratégias de "carry trade", em que investidores tomam empréstimo em país de taxas baixas e aplicam esse dinheiro em mercado mais rentável.

Em relação à política monetária doméstica, os últimos dias têm sido de alívio, ainda que parcial, de temores em relação a possível mudança de perfil no Comitê de Política Monetária (Copom) do BC, depois de uma decisão muito dividida na semana passada pela redução do ritmo de cortes da Selic. Todos os diretores indicados pelo governo votaram contra o corte aprovado de 0,25 ponto, pedindo a manutenção do ritmo anterior de 0,50.

Desde então, a ata do Copom e comentários de diretores nos últimos dias colocaram panos quentes nos temores do mercado, com os membros do colegiado indicados pelo atual governo reforçando o compromisso com o controle da inflação e justificando seu voto num corte de juros mais acentuado com o temor de desrespeitar a orientação futura do BC.

Em seu encontro anterior a autarquia havia indicado que reduziria a Selic em meio ponto percentual em maio.

Em relação à Petrobras, depois de uma sessão de muita volatilidade na véspera, em meio a temores de interferência política após troca de comando na estatal, investidores voltavam suas expectativas para comentários do governo sobre a mudança.