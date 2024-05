Fazenda espera menos cortes e Selic terminal maior com mudanças em cenário internacional, diz secretário

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, afirmou nesta quinta-feira que a pasta projeta um número menor de cortes na taxa Selic e espera uma taxa mais elevada ao fim do ciclo de afrouxamento do que alguns meses atrás, por causa da mudança no cenário internacional.

Em coletiva de imprensa para divulgação do mais recente boletim macrofiscal, Mello destacou mudanças na previsão de cortes dos juros nos Estados Unidos como principal fator que impactou a expectativa de reduções da Selic.

(Reportagem de Bernardo Caram e Victor Borges)