Presidente do Fed de Cleveland busca mais evidências de baixa na pressão inflacionária

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - A presidente do Federal Reserve de Cleveland, Loretta Mester, disse nesta quinta-feira que a manutenção da política monetária do banco central dos Estados Unidos nos níveis atuais ajudará a fazer com que a inflação, ainda elevada, volte à meta de 2%.

"A política monetária está bem posicionada para a gestão de riscos à medida que reunimos mais evidências sobre como a economia está evoluindo", disse Mester em reunião realizada pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico de Wayne, em Ohio.