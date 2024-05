Taxas longas têm leves ganhos com alta dos Treasuries e fiscal sob vigília

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2025 estava em 10,35%, ante 10,349% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 10,56%, ante 10,569% do ajuste anterior.

A taxa para janeiro de 2027 estava em 10,885%, ante 10,877%, enquanto a taxa para janeiro de 2028 estava em 11,175%, ante 11,147%. O contrato para janeiro de 2031 marcava 11,59%, ante 11,545%.

Nas duas sessões anteriores as taxas longas haviam recuado de forma consistente, com o mercado demonstrando certo alívio com explicações do Banco Central para a divergência no Comitê de Política Monetária (Copom). A leitura é de que a divisão entre os dirigentes quanto ao tamanho do corte da taxa básica Selic foi acima de tudo técnica, e não política.

Nesta quinta-feira as taxas dos vértices mais longos chegaram a recuar novamente no início da sessão, com o contrato para janeiro de 2031 marcando 11,520% às 9h20, ante 11,545% do ajuste anterior. No entanto, a divulgação de dados do mercado de trabalho norte-americano às 9h30 deu impulso aos yields dos Treasuries, o que também se refletiu na ponta longa brasileira.

O Departamento do Trabalho dos EUA informou que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 10.000 na semana encerrada em 11 de maio, para 222.000 em dado com ajuste sazonal. Economistas consultados pela Reuters previam 220.000 pedidos na última semana.

Os números indicaram que o mercado de trabalho dos EUA segue forte, o que impacta na inflação e reduz o espaço para que o Federal Reserve comece o processo de corte de juros. No Brasil, isso deu certo suporte às taxas longas.