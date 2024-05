Wall St estende sequência de recordes intradiários com novas esperanças de cortes de juros

O mercado voltou a apostar em dois cortes de 0,25 ponto percentual nos juros do Federal Reserve este ano, com os investidores vendo uma chance de 72,6% de que o primeiro venha em setembro, de acordo com a ferramenta FedWatch, da CME.

"Nesses níveis, o mercado precisa tomar fôlego e descansar", disse Peter Cardillo, economista-chefe de mercados da Spartan Capital Securities.

"Portanto, é bem possível que talvez não seja hoje, mas estamos nos aproximando de um nível de consolidação, de certa forma um pequeno recuo e um movimento lateral."

Os mercados agora se concentrarão em várias autoridades do Fed que falam ao longo do dia, incluindo Thomas Barkin, Loretta Mester, Raphael Bostic, Patrick Harker e Michael Barr.

Os novos pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caíram em 10 mil, para 222 mil, em dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 11 de maio, segundo dados do Departamento do Trabalho, apontando para a força subjacente do mercado de trabalho.

O Dow Jones subia 85,46 pontos, ou 0,21%, a 39.993,46 pontos. O S&P 500 tinha alta de 8,93 pontos, ou 0,17%, a 5.317,08 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 20,07 pontos, ou 0,12%, a 16.762,46 pontos.