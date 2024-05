China deve manter taxas de empréstimo em maio

XANGAI/CINGAPURA (Reuters) - A China deve manter as taxas referenciais de empréstimos na segunda-feira, de acordo com uma pesquisa da Reuters, embora estejam crescendo as expectativas de um corte na taxa de hipotecas à medida que as autoridades se esforçam para impulsionar o setor imobiliário.

A taxa primária de empréstimos (LPR), normalmente cobrada dos melhores clientes dos bancos, é calculada todos os meses depois que 20 bancos comerciais designados apresentam propostas de taxas ao Banco do Povo da China.

A pesquisa com 33 observadores do mercado, realizada esta semana, revelou que 27, ou 82% de todos os entrevistados, esperam que as LPRs de um ano e de cinco anos permaneçam inalteradas.