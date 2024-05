China divulga medidas "históricas" para estabilizar setor imobiliário

Analistas vêm pedido há tempos que o governo intervenha com suas próprias compras para sustentar um setor que, em seu auge, foi responsável por um quinto do PIB e continua sendo um grande obstáculo para a segunda maior economia do mundo.

Desde que o mercado imobiliário começou a cair vertiginosamente em 2021, várias incorporadoras deram calote, deixando dezenas de canteiros de obras ociosos e minando a confiança no que, durante décadas, foi o instrumento de poupança preferido da população chinesa.

O Jornal Imobiliário da China, uma publicação gerenciada pelo Ministério da Habitação, disse que as "políticas pesadas" marcaram "um momento histórico significativo" para o setor.

"É um passo ousado", disse Raymond Yeung, economista-chefe do ANZ, sobre as medidas.

"O maior problema é se o programa de compras do governo induzirá a demanda do setor privado. A liquidação de estoques aumentará o fluxo de caixa para as incorporadoras e ajudará sua estabilidade financeira, mas não abordará a confiança do setor privado."

Depois que as ondas de medidas de apoio nos últimos dois anos falharam em estabelecer um piso para o setor imobiliário, o Ministério da Habitação da China disse que os governos locais podem instruir as empresas estatais a comprar "algumas" casas a preços "razoáveis".