Conselheiro da Casa Branca vai à Arábia Saudita e a Israel para tratar de Gaza

WASHINGTON (Reuters) - O conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, viajará no sábado para a Arábia Saudita para se reunir com o príncipe-herdeiro Mohammed bin Salman, e visitará Israel no domingo para encontrar o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. O porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, disse a repórteres que Sullivan vai salientar em suas conversas com os israelenses que é imperativo procurar os militantes do Hamas na Faixa de Gaza de forma estratégica, não com uma ofensiva total sobre o sul do enclave. Kirby afirmou que, com os sauditas, Sullivan abordará “assuntos bilaterais e regionais da guerra de Gaza, claro, e os esforços em voga para obter a paz e a segurança na região”. Uma autoridade norte-americana afirmou que o enviado do presidente norte-americano, Joe Biden, no Oriente Médio, Brett McGurk, está na região esta semana para negociações. Elas incluem uma visita a Doha para discutir os esforços para soltar os reféns que ainda são mantidos pelo Hamas. McGurk se juntará a Sullivan para as visitas à Arábia Saudita e Israel, afirmou a autoridade. Fontes afirmam que o governo Biden e a Arábia Saudita estão finalizando um acordo de garantias de segurança para os EUA e assistência nuclear civil, mesmo que a normalização das relações entre sauditas e israelenses, prevista para ser um marco na região, ainda esteja longe. De acordo com Kirby, as conversas de Sullivan com Netanyahu e outras autoridades israelenses serão sobre Rafah. Israel ameaçou realizar uma ampla ofensiva sobre a cidade, mas a operação tem oposição dos EUA, que mostram preocupação com centenas de milhares de palestinos que se deslocaram para o local para fugir dos combates em outras regiões do enclave. (Reportagem de Nandita Bose e Steve Holland)