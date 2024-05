Conselho trabalhista dos EUA vai suspender caso contra SpaceX

Por Daniel Wiessner

(Reuters) - O Comitê Nacional de Relações Laborais dos Estados Unidos disse a um juiz do Texas que vai suspender um processo administrativo que acusa a SpaceX de demitir ilegalmente engenheiros críticos ao CEO da empresa, Elon Musk, enquanto a fabricante de foguetes vai à Justiça contra a estrutura da agência. Em petição apresentada a um tribunal em Brownsville, na quinta-feira, o comitê laboral afirmou que a suspensão do processo contra a SpaceX dará celeridade à decisão final sobre as alegações da empresa de que os procedimentos internos da agência violam a Constituição dos EUA. O comitê afirmou não concordar com a reivindicação da companhia de que pausar o processo administrativo é apropriado, mas que concordava em fazê-lo “com base no interesse de manter escassos os recursos judiciais e evitar despesas e atrasos desnecessários”. A SpaceX e seus advogados, dois dos quais integravam o comitê durante o governo do ex-presidente Donald Trump, e um advogado dos engenheiros demitidos não responderam aos pedidos para que comentassem o caso. O comitê, em uma petição de janeiro feita perante um juiz administrativo em Los Angeles, disse que a SpaceX demitiu ilegalmente os oito engenheiros por assinarem uma carta aos executivos da empresa acusando Musk de sexismo. A SpaceX, que nega ilegalidade nas demissões, processou o comitê no dia seguinte, tentando impedir o caso de seguir adiante. A companhia afirma que os juízes administrativos do comitê e os cinco membros do conselho estão indevidamente protegidos de remoção e que o processo administrativo viola seu direito constitucional de ter um julgamento com júri. (Reportagem de Daniel Wiessner em Albany, Nova York)