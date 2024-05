Dólar acelera queda após falas de Campos Neto

Mais cedo, o dólar já havia aberto em queda após as autoridades chinesas anunciarem medidas que chamaram de "históricas" para estabilizar o setor imobiliário da China, o que gerou otimismo pela demanda de commodities, com o minério de ferro atingindo máxima em uma semana.

"O destaque na abertura fica no cenário internacional com a China, onde medidas a fim de impulsionar o mercado imobilíario foram anunciadas", disse Marcio Riauba, gerente da mesa de operações da Stonex Banco de Câmbio.

As autoridades chinesas anunciaram uma série de medidas para estabilizar seu setor imobiliário atingido pela crise, com o banco central viabilizando 1 trilhão de iuanes (138 bilhões de dólares) em financiamento extra e flexibilizando as regras de hipoteca.

A movimentação na segunda maior economia do mundo gerava otimismo pela demanda de commodities. Os contratos futuros de minério de ferro ampliaram a alta da véspera nesta sexta-feira, atingindo o valor mais alto em mais de uma semana, e estavam a caminho de encerrar a semana com ganhos.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 2,18%, a 891,5 iuanes (123,47 dólares) a tonelada, o maior valor desde 8 de maio. Na semana, o ganho foi de 2,8%.

Ainda em relação ao cenário externo, os investidores também analisavam falas de autoridades do Federal Reserve na véspera, que demonstraram cautela com a inflação nos Estados Unidos e indicaram a manutenção da política monetária atual, sem sinalização de cortes de juros.