Governo anuncia R$192 mi em parcela extra de fundo para municípios do RS

BRASÍLIA (Reuters) - O governo federal anunciou nesta sexta-feira que municípios do Rio Grande do Sul em situação de calamidade receberão em maio parcela extra do Fundo de Participação dos Municípios, no valor total de 192 milhões de reais.

Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a decisão atende a um pleito de municípios por um instrumento de repasse direto para o fundo que permita a utilização do montante em ações mais amplas além de planos de trabalho de setores específicos.

Padilha afirmou, em reunião virtual de ministros e prefeitos para tratar de medidas para o RS, que a decisão será implementada por meio de uma medida provisória e que o valor adicional deve ser enviado aos municípios, após aprovação do Ministério da Fazenda, até o final da próxima semana.