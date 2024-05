Governo aposta em avanço da agenda de Haddad paralelamente a mobilização para apoio ao RS

Por Bernardo Caram e Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - O governo espera avançar com a agenda econômica do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em paralelo às ações de apoio ao Rio Grande do Sul e conta com compromisso feito pelo comando do Legislativo para que a pauta não seja interrompida, segundo quatro fontes que acompanham as negociações.

O esforço para aprovação da regulamentação da reforma tributária sobre o consumo, de medidas relacionadas à desoneração da folha e de projetos microeconômicos precisará ser feito em um prazo exíguo, já que o Congresso entra em recesso no meio de julho e deve reduzir as atividades no segundo semestre em meio às campanhas para as eleições municipais.