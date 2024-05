Ibovespa abre sem viés claro em pregão com vencimento de opções

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista abria com viés negativo nesta sexta-feira, marcada por vencimento de opções sobre ações e sem uma tendência definida no exterior, onde a China é destaque do noticiário após anunciar medidas "históricas" para estabilizar o setor imobiliário no país.

Às 10h04, o Ibovespa tinha variação negativa de 0,11%, a 128.138,74 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 12 de junho, mostrava acréscimo de 0,24%.

(Por Paula Arend Laier)