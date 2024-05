Ibovespa fecha quase estável após semana agitada; Petrobras cai

De acordo com o gestor de renda variável Tiago Cunha, da Ace Capital, a bolsa teve uma sessão "meio de lado" e sem notícias relevantes, com Petrobras ainda pressionada sob perspectiva de o plano de investimento ser revisado, com desembolsos maiores e consequente queda no valor dos dividendos pagos aos acionistas.

O pregão brasileiro também teve como pano de fundo uma certa acomodação em Wall Street, onde o S&P 500 fechou com um ganho discreto, após um começo de semana mais otimista endossado por dados apoiando apostas de que o Federal Reserve deve começar a cortar os juros da maior economia do mundo em setembro.

O clima mais contido nesse pregão acompanhou declarações mais cautelosas de autoridades do banco central norte-americano desde a véspera, reconhecendo os dados mais benignos, mas ainda querendo mais evidências sobre o arrefecimento da inflação.

A diretora do Fed Michelle Bowman repetiu nesta sexta-feira sua opinião de que a inflação cairá ainda mais com a manutenção da taxa básica, mas disse que não observou nenhuma melhora este ano e continua disposta a aumentar os juros caso o progresso no controle dos índices de preços pare ou se reverta.

Do ponto de vista da análise técnica, a equipe do Itaú BBA afirmou que o Ibovespa segue travado no curtíssimo prazo entre 130.000 e 127.100 pontos.

"O momento é de esperar um rompimento para buscar algum sinal do próximo passo do mercado. Se conseguir ultrapassar os 130.000 pontos, poderemos ver o índice buscar as regiões de 131.700 e 134.400 – topo histórico", afirmaram os analistas no relatório Diário do Grafista enviado a clientes.