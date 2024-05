Impacto fiscal de medidas de apoio ao RS está em R$13,4 bi, valor deve aumentar

Nesse caso, a iniciativa ainda está em fase de elaboração e, segundo a Fazenda, há “necessidade de maior detalhamento da ação e se vai ter impacto primário adicional”.

Em outras frentes, o governo vem adotando iniciativas de apoio aos atingidos pela chuva que não geram impacto primário, como a antecipação de benefícios sociais e da restituição do Imposto de Renda.

Segundo a Fazenda, a suspensão por três anos da dívida do Rio Grande do Sul com a União -- que vai adiar o pagamento de 11 bilhões de reais em parcelas e perdoar 12 bilhões de reais em juros -- não gera impacto primário.

Nesta sexta-feira, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), estimou em 14 bilhões de reais a perda de arrecadação do Estado devido às enchentes, prevendo ainda um custo de reconstrução acima dos 19 bilhões de reais apontados inicialmente. E pediu ajuda do governo federal para recompor as perdas.