Indústria da China cresce mais que o esperado em abril mas queda do consumo persiste

A produção industrial cresceu 6,7% em abril na comparação com o ano anterior, segundo dados da Agência Nacional de Estatísticas, acelerando em relação ao ritmo de 4,5% observado em março e acima do aumento de 5,5% previsto em uma pesquisa da Reuters com analistas.

No entanto, as vendas no varejo subiram apenas 2,3%, o aumento mais lento desde dezembro de 2022, abaixo da alta de 3,1% em março e muito aquém da previsão de expansão de 3,8%.

"O padrão dos dados continua sendo de demanda externa forte e demanda interna fraca. A fraqueza na demanda doméstica é claramente um resultado da deterioração no setor imobiliário", disse Xing Zhaopeng, estrategista sênior do ANZ.

Os números do varejo foram afetados por uma comparação desfavorável com abril do ano passado, que incluiu dois feriados públicos, um grande impulsionador de negócios para os setores de alimentação e turismo.

"A produção industrial continuou a acelerar graças às exportações fortes, mas o crescimento da maioria dos outros indicadores desacelerou, apontando para uma demanda doméstica mais branda", disse Zichun Huang, economista da Capital Economics.

"Esperamos uma retomada nos próximos meses à medida que o apoio fiscal voltar a aumentar. Mas é improvável que qualquer melhoria de curto prazo seja sustentada por muito tempo, dados os desafios estruturais subjacentes enfrentados pela economia", acrescentou ela.