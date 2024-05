Inteligência canadense alerta que China pode usar TikTok para espionar usuários, diz CBC

(Reuters) - O chefe do Serviço de Inteligência da Segurança do Canadá alertou os cidadãos do país contra o uso do TikTok, dizendo que dados coletados de seus usuários “estão disponíveis para o governo da China”, noticiou a CBC News nesta sexta-feira.

“Minha resposta como diretor do Serviço de Inteligência da Segurança do Canadá é que há uma estratégia muito clara por parte do governo da China para obter informações pessoais de qualquer pessoa em todo o mundo”, afirmou o diretor David Vigneault em entrevista à CBC, programada para ser transmitida no sábado.

O TikTok não respondeu imediatamente a um pedido da Reuters para que comentasse o assunto.