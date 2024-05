Petróleo sobe 1% com esperança de demanda mais firme

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo avançaram cerca de 1% nesta sexta-feira, com o petróleo Brent, referência global, registrando seu primeiro ganho semanal em três semanas, depois que indicadores econômicos dos dois maiores consumidores de petróleo do mundo -- China e Estados Unidos -- reforçaram as esperanças de uma maior demanda.

O Brent subiu 0,71 dólar, ou 0,9%, para 83,98 dólares por barril. O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) ganhou 0,83 dólar, ou 1,1%, para 80,06 dólares.