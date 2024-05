UAW perde votação para sindicalização na fábrica da Mercedes no Alabama

VANCE, Alabama (Reuters) - O sindicato United Auto Workers sofreu uma derrota decepcionante na votação em uma fábrica da Mercedes-Benz no Alabama nesta sexta-feira, um revés para os planos do sindicato de obter mais alcance no sul dos Estados Unidos após conquistar um acordo em uma fábrica da Volkswagen no Tennessee em abril.

Os trabalhadores na fábrica em Vance, Alabama, e em uma instalação de baterias próxima votaram 2.642 a 2.045 contra a adesão ao UAW, de acordo com o Conselho Nacional de Relações Trabalhistas (NLRB, na sigla em inglês) dos EUA, supervisor da votação -- que ainda precisa ser certificada.

"O resultado é obviamente uma grande decepção para o UAW", disse por email o professor de relações trabalhistas da San Francisco State University, John Logan.