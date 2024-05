Wall Street tem pouca alteração e mira alta semanal com esperanças de corte de juros

Por Bansari Mayur Kamdar e Shristi Achar A

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street permaneciam praticamente estáveis no início das negociações desta sexta-feira, com os investidores dando uma pausa no rali da semana, impulsionado pelas crescentes expectativas de cortes de juros pelo Federal Reserve este ano.

O S&P 500 e o Nasdaq estavam a caminho de uma quarta semana consecutiva de ganhos, enquanto o Dow estava a caminho de seu quinto avanço semanal, apoiado por fortes resultados trimestrais e dados mostrando desaceleração da inflação, que reforçaram os argumentos a favor de cortes de juros pelo Federal Reserve.