Sobe para 155 número de mortos pelas enchentes no RS; desaparecidos são 94

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O número de mortes confirmadas em decorrência das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul subiu para 155, enquanto o número de desaparecidos permaneceu em 94, conforme balanço mais recente da Defesa Civil estadual divulgado neste sábado.

As fortes chuvas das últimas semanas afetaram mais de 2,3 milhões de pessoas em 461 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. O desastre, a maior tragédia climática da história do Estado, também deixou mais de 540 mil pessoas desalojadas e 806 feridas, de acordo com a Defesa Civil.