Autoridades do Fed usam tom cauteloso sobre inflação

Jefferson, que descreveu a política monetária atual como restritiva, recusou-se a dizer se espera que os cortes na taxa básica comecem este ano e, em vez disso, destacou, assim como seus pares, que avaliará cuidadosamente os dados econômicos recebidos, as perspectivas e o equilíbrio dos riscos.

Falando separadamente em uma conferência realizada pelo Fed de Atlanta, Michael Barr, que lidera o trabalho de regulamentação bancária do banco central, disse que "as leituras de inflação no primeiro trimestre deste ano foram decepcionantes".

"Esses resultados não me proporcionaram o aumento da confiança que eu esperava encontrar para apoiar a flexibilização da política monetária", disse Barr.

"Precisaremos dar mais algum tempo para que nossa política monetária restritiva continue seu trabalho", acrescentou Barr, reforçando a mensagem geral do Fed de que os cortes nos juros, altamente esperados pelos mercados, estão suspensos até que fique claro que a inflação retornará à meta de 2% do Fed.

Dados da semana passada mostrando que os preços ao consumidor subiram mais lentamente do que o esperado em abril e que os gastos no varejo não aumentaram deram alguns sinais de que a economia norte-americana pode estar perdendo força.

Porém, os formuladores de política monetária do Fed, após uma série de leituras de inflação acima do esperado nos três meses anteriores, continuam cautelosos e querem ter certeza de que as pressões sobre os preços estão totalmente no caminho de volta à meta de 2% do Fed antes de começar a reduzir sua taxa básica de juros.